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Царьград

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Проверки выявили нарушения в "Светофоре": Магазины закрываются по всей стране

Проверки выявили нарушения в "Светофоре": Магазины закрываются по всей стране

В Центральном федеральном округе закрываются магазины "Светофор" после выявления серьёзных нарушений, связанных с продажей просроченного мяса и фальсифицированной продукции.

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