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Овечкин без очков против «Нью-Джерси»: 2 броска, 3 хита, блок и перехват за 18:28

Овечкин без очков против «Нью-Джерси»: 2 броска, 3 хита, блок и перехват за 18:28

Александр Овечкин остался без очков против «Нью-Джерси». Капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Девилс» (2:3 Б).

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