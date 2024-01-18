Рябков: не предполагаем возможных контактов Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил журналистам, что не предполагает возможных контактов главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Нью-Йорке.
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