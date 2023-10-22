Во Франции заведено 22 уголовных дела из-за ложных угроз о взрывах

Более двух десятков расследований заведено правоохранительными органами из-за ложных сообщений о заложенных в аэропортах, музеях и школах бомб, заявил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, сообщает 21 октября Le Figaro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии