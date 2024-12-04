Ефимов: за 11 месяцев в Москве построили 40 объектов образования

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что с начала этого года в столице построили 40 объектов образовательного назначения для детей разных возрастов.
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