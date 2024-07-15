Activision раскрыла, когда пройдёт «бета» Call of Duty: Black Ops 6 — впервые в истории серии сразу на всех платформахПредстоящий военный шутер Call of Duty: Black Ops 6 станет первой игрой серии не только с одновременным релизом в Game Pass, но и с синхронным стартом бета-тестирования на всех целевых платформах.