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Activision раскрыла, когда пройдёт «бета» Call of Duty: Black Ops 6 — впервые в истории серии...

Activision раскрыла, когда пройдёт «бета» Call of Duty: Black Ops 6 — впервые в истории серии...

Activision раскрыла, когда пройдёт «бета» Call of Duty: Black Ops 6 — впервые в истории серии сразу на всех платформахПредстоящий военный шутер Call of Duty: Black Ops 6 станет первой игрой серии не только с одновременным релизом в Game Pass, но и с синхронным стартом бета-тестирования на всех целевых платформах.

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