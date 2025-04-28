Маркетплейсы не помогут в импортозамещении

Маркетплейсы так и не стали площадкой для продвижения российского производителя. Именно такой вывод можно сделать по результатам круглого стола «Предприниматели и цифровые платформы», состоявшегося в МИА «Россия сегодня».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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