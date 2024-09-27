29-летняя Синицына не стала отрицать роман с женатым 57-летним Бондарчуком

Похоже, каждый месяц подкидывает нам новые сюрпризы о том, кто из звездных пар решил разбежаться. Вот только недавно все обсуждали громкий развод Бакальчуков, а тут и Сергей Шнуров вдруг оказался в центре внимания — его жена подала на развод.
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