29-летняя Синицына не стала отрицать роман с женатым 57-летним Бондарчуком

Похоже, каждый месяц подкидывает нам новые сюрпризы о том, кто из звездных пар решил разбежаться. Вот только недавно все обсуждали громкий развод Бакальчуков, а тут и Сергей Шнуров вдруг оказался в центре внимания — его жена подала на развод.