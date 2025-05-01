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Регион 29

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Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днём Весны и Труда

Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днём Весны и Труда!Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днём Весны и Труда!Сегодняшний праздник объединяет людей разных возрастов, профессий и национальностей, символизирует собой трудовые победы и свершения россиян, заботу о благополучии Отечества, его развитии и процветании.

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