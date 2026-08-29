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«Воображаемая личная жизнь»: почему Софью Синицыну сделали виновницей развода Бондарчука и Андреевой

«Воображаемая личная жизнь»: почему Софью Синицыну сделали виновницей развода Бондарчука и Андреевой

В апреле 2026 года Паулина Андреева официально подала на развод с Фёдором Бондарчуком — исковое заявление о расторжении брака поступило мировому судье судебного участка № 244 Донского района Москвы.

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