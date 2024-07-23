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Путин присвоил певцу Shaman почетное звание заслуженного артиста России

Путин присвоил певцу Shaman почетное звание заслуженного артиста России

Президент Владимир Путин присвоил популярному русскому певцу Ярославу Дронову, знаменитому под псевдонимом Shaman, почетное звание заслуженного артиста России.

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