Что такое наружная реклама и зачем она нужна

Наружная реклама — это рекламные сообщения, которые размещены на фасадах зданий, транспортных средствах, остановках и других видимых местах — билбордах, вывесках, рекламных щитах, постерах, баннерах, световых проекциях и прочих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии