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Водное поло. Чемпионат мира 4х4 (жен). Россия обыграла ЮАР и Грецию и встретится с Турцией и Испанией

В Дубровнике проходит чемпионат мира по водному поло 4х4 среди женщин.  Российские ватерполистки выступают с флагом и гимном.

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