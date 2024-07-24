Дважды медалистка из «Перспективы» планирует стать дипломатом

Выпускница 11К класса Школы Перспектива, дважды победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, обладательница аттестата с отличием Анастасия Власова по итогам обучения в школе была удостоена сразу двух золотых медалей за особые успехи в обучении – федеральной и городской.