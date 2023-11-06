Трамп будет защищаться по гражданскому иску, угрожающему его империи недвижимости

Дональд Трамп пришел в политику после того, как сколотил состояние в бизнесе: в понедельник в Нью-Йорке состоится рискованный гражданский процесс по обвинению человека, надеющегося вновь возглавить Соединенные Штаты, в раздувании своего колоссального состояния, чтобы контролировать банки.
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