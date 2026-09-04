Стройматериалы в Украине дорожают: что будет с ценами на жилье и ремонт

Строительство в Украине столкнулось с новым фактором роста себестоимости. С 1 августа 2026 года тарифы «Укрзализныци» на грузовые перевозки внутри страны выросли на 30%.
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