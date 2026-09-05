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Первая в мире полностью прозрачная игровая консоль: представлена Arduview — 400 игр за 50 долларов

Первая в мире полностью прозрачная игровая консоль: представлена Arduview — 400 игр за 50 долларов

В корпусе массой всего 50 граммов Стартап Arduview готовит к запуску на Kickstarter необычную портативную игровую консоль, которую разработчики называют «первой в мире полностью прозрачной».

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