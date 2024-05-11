Президент утвердил структуру нового правительства

Председатель правительства России будет имеет десять заместителей, включая одного первого. Такие изменения предусмотрены указом президента "О структуре федеральных органов исполнительной власти", опубликованном на сайте Кремля.
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