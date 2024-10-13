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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Тюкавина о том, что Карраскаль не делится мячом: «Это все видят, но не хочу об этом говорить. Есть тренер. В матче с ЦСКА Костя вообще бегал без мяча»

– Нападающий – зависимый игрок. В матче с ЦСКА Костя вообще бегал без мяча. Сейчас нет игроков, которые могут полкоманды обыграть и забить.

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