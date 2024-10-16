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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Маша Распутина подсела на клизму ради здоровья

Певица Маша Распутина активно делится своими необычными методами восстановления после выступлений. 60-летняя артистка рассказала, что концерты и долгие гастроли сильно утомляют ее, и для восстановления ей требуется достаточное время.

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