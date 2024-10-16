Маша Распутина подсела на клизму ради здоровья

Певица Маша Распутина активно делится своими необычными методами восстановления после выступлений. 60-летняя артистка рассказала, что концерты и долгие гастроли сильно утомляют ее, и для восстановления ей требуется достаточное время.
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