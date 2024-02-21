Реплика о семейном бизнесе и непризнании выборов в России

Олег Самойлов

И что? Разве эта шалашовка со подельники как-то сможет повлиять на волеизъявление россиян? Ну, предположим, пиндосрань с наглосраксией и прочими подельниками НЕ признают Нашего, то НА ЧТО сие повлияет? Россия мигом обнищает и испарится с карты Земли?