Началось. Любимое занятие наших заклятых партнёров «Путин нелегитимен» обрело конкретные формы, стильную прическу, изысканный маникюр и одутловатую смазливую мордашку.
Реплика о семейном бизнесе и непризнании выборов в России
Комментарии
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Олег Самойлов
И что? Разве эта шалашовка со подельники как-то сможет повлиять на волеизъявление россиян? Ну, предположим, пиндосрань с наглосраксией и прочими подельниками НЕ признают Нашего, то НА ЧТО сие повлияет? Россия мигом обнищает и испарится с карты Земли?
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21 час.
Misha Glusch
караван идет...
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20 час.
t
tatyanadavydkina
Ребята а что кто-то "переживает" за то что эта потаскушка не признает легитимность наших выборов?
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1 час.
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