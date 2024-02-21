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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Реплика о семейном бизнесе и непризнании выборов в России

Реплика о семейном бизнесе и непризнании выборов в России

Началось. Любимое занятие наших заклятых партнёров «Путин нелегитимен» обрело конкретные формы, стильную прическу, изысканный маникюр и одутловатую смазливую мордашку.

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Комментарии
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Олег Самойлов
И что? Разве эта шалашовка со подельники как-то сможет повлиять на волеизъявление россиян? Ну, предположим, пиндосрань с наглосраксией и прочими подельниками НЕ признают Нашего, то НА ЧТО сие повлияет? Россия мигом обнищает и испарится с карты Земли?
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21 час.
Misha Glusch
караван идет...
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20 час.
t
tatyanadavydkina
Ребята а что кто-то &quot;переживает&quot; за то что эта потаскушка не признает легитимность наших выборов?
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1 час.

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