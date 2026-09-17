Памфилова отметила высокий интерес ветеранов СВО к работе в ЦИК

Председатель ЦИК Элла Памфилова 17 сентября сообщила о высоком интересе ветеранов СВО к работе в избиркомах.
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