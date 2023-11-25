Премьера в МХТ имени Чехова: как звучат «Речи немых»?

В МХТ имени Чехова – премьера, спектакль, который поставила вчерашняя студентка Екатерина ШИхова. Как легендарная сцена принимает молодых режиссеров и какие проблемы поднимает эта история?Новая сцена МХТ сама по себе камерная, да и история, которую поставили по мотивам книги Виктора Бердинских «Речи немых», очень личная, тихая.