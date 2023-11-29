Реплика о женщинах в Армии

prettyХамам здесь не место Исторические напёрстки Тут дискуссия обороты набирает, причиной тому – появившаяся информация от наших заблудших соседей, начавших активную пропагандистскую кампанию по набору в ряды вооружённых сил .
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