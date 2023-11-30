Бизнес на крови: от франкских мечей до ЗРК NASAMS

Два без преувеличения великих изречения мне приходят на память в связи с сегодняшней темой. Первое принадлежит Гераклиту Эфесскому (примерно: 540–480 гг.
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