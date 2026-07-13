Экономист Копейкин: резкий спрос на топливо в РФ не станет долгосрочной историей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ажиотажный спрос на топливо, вероятнее всего, не станет долгосрочной историей, а ситуация на рынке будет постепенно приходить к балансировке за счет роста предложения, ценовой динамики и охлаждения спроса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)