Экономист Копейкин: резкий спрос на топливо в РФ не станет долгосрочной историей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ажиотажный спрос на топливо, вероятнее всего, не станет долгосрочной историей, а ситуация на рынке будет постепенно приходить к балансировке за счет роста предложения, ценовой динамики и охлаждения спроса.