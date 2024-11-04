Шестиклассник попал в реанимацию после взрыва баллона с монтажной пеной в Кировском районе Бригада скорой помощи забрала в детскую больницу во Всеволожске ребенка с ожогами 65% тела.
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Шестиклассник попал в реанимацию после взрыва баллона с монтажной пеной в Кировском районе Бригада скорой помощи забрала в детскую больницу во Всеволожске ребенка с ожогами 65% тела.