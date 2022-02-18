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Радимов – о поражении «Зенита»: если привозишь себе как Кержаков и Ракицкий - это убивает игру

Радимов – о поражении «Зенита»: если привозишь себе как Кержаков и Ракицкий - это убивает игру

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о результате первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» (2:3).

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