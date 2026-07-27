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stroimdom21

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Как я пришла к идеальному рецепту замачивания семян и перестала бояться загубить рассаду

Как я пришла к идеальному рецепту замачивания семян и перестала бояться загубить рассаду

Вопрос, который заставил меня однажды глубоко задуматься, пришёл от читателя: «А если я замочу семена не на три часа, а на все пять — это критично?» И я почувствовала в этом вопросе ту самую тревогу, которая знакома каждому садоводу накануне сезона.

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