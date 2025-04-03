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«Не будь злом» Что не так с Google: как компания стала всемогущим гигантом, управляющим миром и следящим за каждым нашим шагом?

«Не будь злом» Что не так с Google: как компания стала всемогущим гигантом, управляющим миром и следящим за каждым нашим шагом?

Население планеты перевалило за 8 миллиардов, и почти половина человечества пользуется Google. Одна из крупнейших корпораций мира меньше чем за 30 лет прошла путь от офиса в гараже до всемогущего IT-гиганта, без преувеличения управляющего мировой политикой.

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