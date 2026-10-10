Судан: 16 мирных жителей были убиты и еще восемь ранены в результате ударов беспилотников Сил быстрой поддержки (RSF) в Эн-Нахуде и Губайше, штат Западный Кордофан, 8 и 9 октября соответственно.
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