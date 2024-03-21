Экс-военнослужащий Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Станислав Крапивник обратил внимание на то, что слова представителей западных держав о том, что Российская Федерация ведёт подготовку к противостоянию с Североатлантическим Альянсом, оказались попыткой воздействия на психику.