Глава «Украинской бронетехники» рассказал, как Россия сорвала поставки истребителей для ВСУ

По словам Владислава Бельбаса, дипломаты РФ надавили на власти третьей страны, чтобы она отказала Киеву в продаже самолетовКомпания «Украинская бронетехника» на «другом конце планеты» нашла истребители для ВСУ, начала договариваться с властями этой страны о покупке самолетов, но Россия сорвала сделку.
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