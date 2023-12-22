Глава «Украинской бронетехники» рассказал, как Россия сорвала поставки истребителей для ВСУ

По словам Владислава Бельбаса, дипломаты РФ надавили на власти третьей страны, чтобы она отказала Киеву в продаже самолетовКомпания «Украинская бронетехника» на «другом конце планеты» нашла истребители для ВСУ, начала договариваться с властями этой страны о покупке самолетов, но Россия сорвала сделку.