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Глава «Украинской бронетехники» рассказал, как Россия сорвала поставки истребителей для ВСУ

Глава «Украинской бронетехники» рассказал, как Россия сорвала поставки истребителей для ВСУ

По словам Владислава Бельбаса, дипломаты РФ надавили на власти третьей страны, чтобы она отказала Киеву в продаже самолетовКомпания «Украинская бронетехника» на «другом конце планеты» нашла истребители для ВСУ, начала договариваться с властями этой страны о покупке самолетов, но Россия сорвала сделку.

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