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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

9 011 подписчиков

Два заявления

Как  известно, мы,  добрые   русские  люди, постоянно  боимся  слива, причём  во время  всякого  рода  договорнячков  типа  договорнячка по  дизелю  наша  боязнь   ещё  усиливается.

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