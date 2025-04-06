Дмитриев заявил о большом желании американских компаний вернуться в РФ

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев выступил с заявлением, что американские компании проявляют большой интерес к возвращению в РФ.
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