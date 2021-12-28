В Крыму за год наказали 1085 нарушителей правил заповедника

В ФГБУ «Заповедный Крым», в состав которого входят заповедники «Ялтинский горно-лесной», «Казантипский», «Опукский», «Лебяжьи острова» и заказники «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле», в преддверии зимних праздников подвели итоги работы.