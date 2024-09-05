Представлен Red Magic Gaming Tablet Pro – самый мощный Android-планшет в мире ZTE представила ...

Представлен Red Magic Gaming Tablet Pro – самый мощный Android-планшет в миреZTE представила Red Magic Gaming Tablet Pro – первый планшет на рынке на базе восьмиядерного чипа Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с графическим ядром Adreno 750.
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