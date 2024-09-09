9 сентября в народном календаре —Два Пимена или Анфиса Рябинница. В особом почете у крестьян на Руси в этот день была рябина.
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9 сентября в народном календаре —Два Пимена или Анфиса Рябинница. В особом почете у крестьян на Руси в этот день была рябина.