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Дебилы

Дебилы

"Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был"(с)ВысоцкийСначала в заголовке было слово посильнее, но я решил смягчить (а вдруг дети прочитают).

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