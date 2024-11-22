Парень нашел личный дневник прадедушки и довел пользователей сети до слез

Пользователь Reddit c ником PureValLiam показал запись из личного дневника прадедушки Фрэнка. Публикация вызвала бурные обсуждения в сети: некоторые комментаторы признались, что заметка довела их до слез.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии