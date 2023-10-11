Астраханские корабелы спустили на воду земснаряд, построенный из отечественных материалов

Судно было построено для нужд региона – заказчиком выступил астраханский филиал «Росморпорта». Накануне каспийские судостроители спустили на воду фрезерный земснаряд высокой производительности, спроектированный и построенный местными компаниями с использованием российского комплектующего оборудования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии