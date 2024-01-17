Автор и исполнитель Андрей Макаревич* эмигрировал в феврале 2022 года. В настоящее время он проживает в Израиле вместе со своей женой Эйнат Кляйн и 1,5-годовалым сыном Эйтаном.
Активисты требуют лишить Макаревича* звания народного артиста РФ
Комментарии
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Tania Еременко
Для этого надо подать на него в суд. И только суд может принять решение. Ил...и только Путин может издать Указ и ...всё.
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10 час.
Лидия Курзаева
"лишить Макаревича звания народного артиста РФ2 Правильно. Он не народный артист, он враг народа.
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9 час.
Boris Borisov
Нужно вообще отменить эти дурацкие звания ! Большинство артистов не профессией заняты , а интригами по добыванию этих боярских шапок .
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1 час.
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