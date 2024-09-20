Из-за проведения матча «Рубин» - «ЦСКА» в Казани ограничат продажу алкоголя

20 и 21 сентября в Казани запретят продавать алкоголь в границах ряда улиц. Такая мера вводится для обеспечения безопасности при проведении в городе матча «Рубин» - «ЦСКА», говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.