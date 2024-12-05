@ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Владимир Добрынин Остатки репутации одной из самых символических судебных инстанций западного мира – Международного уголовного суда (МУС) в Гааге – уничтожаются на глазах.
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