Zeno Power Systems и Министерство энергетики США объединили усилия для создания космических спутников на базе радиоизотопов

26 января компания Zeno Power Systems объявила о сотрудничестве с Министерством энергетики США, направленном на вторичную переработку десятилетнего радиоактивного материала для производства источников энергии на основе радиоизотопов.
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