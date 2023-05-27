Диетолог Гинзбург перечислил категории россиян, которым противопоказан квас

Квас — один из самых распространенных в России напитков. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, кому запрещено употреблять этот продукт.
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