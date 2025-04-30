Дело о необходимости согласия на перенаем (amicus curiae brief)

В телеграм-канале amicus curiae brief https://t.me/amicus_curiae_brief опубликован мой комментарий к переданному на рассмотрение СКЭС делу, которое, как мне представляется, было разрешено нижестоящими судами совершенно правильно, так что передача дела для рассмотрения по существу Верховным Судом вызывает тревогу.
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