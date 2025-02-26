Врачебная ошибка: сахалинке случайно диагностировали рак желудка

Жительница Южно-Сахалинска узнала о "смертельном диагнозе" совершенно случайно.Жительница Южно-Сахалинска неожиданно столкнулась с тревожной новостью: ей диагностировали рак желудка, о котором якобы не было известно на протяжении более пяти лет.