Журналист Рёпке: ВСУ боятся нового контрнаступления

Немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке признал, что солдаты украинской армии боятся нового контрнаступления летом 2024 года, поскольку помнят о результатах провального наступления летом 2023 года.
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