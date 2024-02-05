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Журналист Рёпке: ВСУ боятся нового контрнаступления

Журналист Рёпке: ВСУ боятся нового контрнаступления

Немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке признал, что солдаты украинской армии боятся нового контрнаступления летом 2024 года, поскольку помнят о результатах провального наступления летом 2023 года.

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