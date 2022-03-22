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В крымских водохранилищах порядка 140 миллионов кубометров воды

В водохранилищах Крыма порядка 140 миллионов кубометров воды – почти в четыре раза больше, чем на тот же период прошлого года.

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